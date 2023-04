Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant la Iași. Un șef din Poliția Locala este acuzat ca a violat in repetate randuri o fetița de 11 ani. S-ar fi intamplat in timpul orelor de echitație pe care polițistul le organiza in timpul liber. Polițistul local e șeful serviciului Poliției Calare din Iași. Barbatul a fost reținut de polițiști…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 25 aprilie 2023, a inculpatului NICOLESCU DINU-OCTAVIAN, la data faptei director economic in cadrul Ministerului…

- Un curier pe bicicleta, in varsta de 26 de ani, a lovit, vineri seara, in plin, o fetita de doi ani, pe o strada pietonala din centrul orasului Timisoara si a fugit. El a fost prins, fiind retinut. Accidentul a avut loc, vineri seara, pe strada Emanoil Ungureanu din centrul Timisoarei. Fetita de doi…