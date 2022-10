​Cum i-a furat statul român lemnele de foc unei bătrâne bolnave de cancer Ieșeanul Gheorghe Petrei a cumparat cu acte in regula 2 metri cubi de lemne, intenționand sa-i doneze femei bolnave de cancer din localitatea Plugari. I s-a stricat mașina in drum și nu a mai ajuns la destinație. Un polițist l-a gasit o zi mai tarziu, și pentru ca avizul de insoțire a marfii expirase, a decis sa-i confiște lemnele și sa-l amendeze. Petrei a contestat in instanța amenda și masura confiscarii lemnelor. A caștigat procesul definitiv, dar intre timp, batrana la care trebuiau sa ajunga lemnele a murit. Barbatul s-a dus sa-și recupereze lemnele, dar Direcția Silvica i-a spus ca le-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

