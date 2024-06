Stiri pe aceeasi tema

- Cand nu jongleaza cu mingea pe terenul de fotbal, Ionuț Vina e un tatic implicat! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins primele imagini cu mijlocașul in rolul de parinte. Cat de atent este fotbalistul cu fetița sa care a venit pe lume in luna martie a acestui…

- Ministerul de Externe anunța, vineri, ca a declarat persona non grata si a expulzat din Romania un diplomat de la Ambasada Rusiei de la București. MAE transmite, intr-un comunicat, ca diplomatul a desfașurat „activitați care contravin prevederilor Convenției de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice”.…

- Vica Blochina a lasat pentru un timp televiziunea și s-a reorientat. Prezentatoarea TV este pasionata de tot ce inseamna numerologie și a inceput sa ia lecții de la specialiști din Rusia. Fosta prezentatoare TV a dezvaluit cati bani cheltuie pe cursuri.„In studiu. Invaț foarte mult. Pentru mine, școala,…

- Anca Țurcașiu locuiește intr-un apartament din București și l-a amenajat dupa bunul sau plac. Dupa divorțul de Cristian Georgescu, actrița s-a mutat din vila de 300.000 de euro din Corbeanca.Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, recunoscuta atat pentru vocea sa, cat și…

- Cea de-a 21-a editie a Targului international de bijuterie contemporana AUTOR va avea loc la Ghica House, in Bucuresti, in weekend-ul 18 - 19 mai, si va expune peste 3000 de piese unicat semnate de designeri din Romania si alte 16 tari, anunta organizatorii, potrivit news.ro

- Daca se descalța, Crina Abrudan platește chiria pe o luna pentru doua apartamente de doua camere in București! Cu ea incepe șmecheria! Avem imagini senzaționale cu fosta prezentatoare TV, deoarece paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au filmat-o!…

- Bebe Ionescu, fostul socru al Elenei Basescu, filmat in ipostaze rare. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca, deși tatal lui Bogdan Ionescu are milioane de euro in cont, ii plac activitațile de om de rand.

- Simona Halep a revenit in Romania de la Dubai, acolo unde locuiește de ceva timp. Extrem de fericita dupa ce a caștigat procesul la TAS, iar suspendarea i-a fost redusa de la 4 ani la 9 luni, jucatoarea de tenis a ajuns in toiul nopții la București și a fost asaltata de fani pe aeroport. Zambitoare,…