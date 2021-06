Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Iliescu (83 de ani), romanca al carei nume figureaza și in Cartea Recordurilor, dupa ce, la varsta de 66 de ani, a devenit mama, nu o scapa din ochi pe Eliza. Contactata de reporterii Impact.ro, Adriana ne-a povestit despre fiica ei, care, la varsta de 16 ani, a invațat cum sa aiba grija de…

- Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza fac echipa la „ Asia Express ” seonul 4, care se va difza din aceasta toamna la Antena 1. Cei doi au povestit ce inseamna pentru ei experiența Asia Express și cum fac fața provocarilor. Filmarile au inceput deja, iar aceștia au plecat in prima cursa pe Drumul Imparaților.…

- Casey Garcia susține ca a incercat sa faca un „experiment social” si sa demaște problemele de securitate din școala. Aceasta a filmat intreaga experienta, apoi a postat videoclipul pe YouTube.Casey Garcia, din statul Texas, SUA, spune ca s-a imbracat cu hainele fiicei sale de 13 ani si a patruns in…

- Departamentul pentru Situații de Urgența al Ucrainei nu s-a putut folosi de TIR-ul in niciunul din cele trei incendii devastatoare din 2019, in care au murit 32 de oameni. Și asta din cauza unor probleme tehnice aparute. Așa ca a ajuns sa fie expus doar in poze. Și mașinile de pompieri cumparate de…

- Medicul psihiatru Gabriel Diaconu a facut recent o postare pe rețelele sociale in care spune ca in Romania, „o jumatate de milioane de persoane vor muri de COVID-19 „. Medicul a explicat ca de la inceputul anului curent, peste „300 de mii de romani au fost diagnosticați cu COVID-19, iar dintre aceștia,…

- Deputatul psihiatru prezinta pe pagina sa de socializare o analiza, pe baza cifrele ingreistrate de la inceputul pandemiei. Redam, in continuare, postarea medicului. "De la inceputul lui 2021 și pana acum, peste 300 de mii de romani au fost diagnosticați cu COVID. Dintre ei, peste 8000 și-au pierdut…