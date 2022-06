Cum gestionezi perfecționismul în relația de cuplu De regula, oamenii cauta intr-un partener cateva trasaturi pe care le considera dezirabile, cum ar fi increderea, umorul, atractivitatea. Uneori, insa, aceste trasaturi sunt exacerbate și unii oameni cauta partenerul perfect, care este departe de a exista.Un perfecționist este o persoana care are așteptarea de la ea de a fi perfecta, se straduiește permanent sa traiasca intr-un mod care ar putea fi privit ca impecabil și are dificultați in a accepta orice alt standard decat cel ideal.Perfecționismul poate fi adaptativ, in sensul ca motivația de a fi cei mai buni ne poate impinge sa experimentam… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

