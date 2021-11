Inchiderea gropilor de gunoi din jurul Bucureștiului a lasat Capitala cu un singur depozit „conform”, adica adecvat reglementarilor europene in domeniu – Depozitul Ecologic de la Vidra, gestionat de compania Eco Sud . Supusa unor repetate proceduri de infringement de catre Bruxelles, Romania s-a vazut obligata sa inchida toate spațiile improprii de depozitare ale deșeurilor. Bucureștiul a fost norocos – depozitul de la Vidra a fost construit inca de la inceputurile sale din 2001 in acord cu cele mai noi standarde occidentale din domeniu, iar ulterior Eco Sud a investit continuu in updatarea…