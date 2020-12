Cum functioneaza Magento si de ce aceasta platforma are nevoie de o solutie de gazduire web specifica?

Stiri pe aceeasi tema

- Un IT-ist de 23 de ani a creat o platforma care vine in sprijinul celor ce vor sa-si gaseasca colegi de apartament cu care sa imparta cheltuielile, dar care sa aiba hobby-uri comune. In decurs de un an, platforma sa, roombuddy.co, pe care doreste s-o extinda la nivel global, a fost vizitata de peste…

- Inchiderea piețelor acoperite, ca masura de prevenire a raspandirii virusului SARS COV 2, a dus la proteste ale producatorilor din toata țara. Comercianții se plang ca nu mai au unde sa iși vanda marfa și vor fi nevoiți sa o arunce.

- Cum funcționeaza Facebook Dating, platforma de intalniri online lansata, joi, de Facebook in Romania și alte 31 de state din Europa. Persoanele care doresc sa foloseasca Facebook Dating trebuie sa știe ca acesta foloseste datele pe care le are despre utilizatorii retelei sociale și prin urmare trebuie…

- Sunt doua intrebari care vin automat in mintea oricarui antreprenor care are pe lista scurta platforma Magento pentru dezvoltarea web-shopului – Se potrivește Magento2 pentru afacerea mea? Cat ma va costa dezvoltarea magazinului? Daca la prima intrebare tu ești cel mai in masura sa raspunzi, in funcție…

- Ziarul Unirea Plasma convalescenta, o soluție in recuperarea pacienților infectați. Ce este și cum funcționeaza In momentul actual, sunt explorate multe cai pentru a trata COVID-19. Acestea includ noi medicamente special concepute pentru a viza SARS-CoV-2, precum și medicamente existente concepute pentru…

- 3 echipe participante la programul Innovation Labs Iași 2020 Demo Day au fost selectate pentru a intra în Semifinalele Naționale Demo Day București. Iata ce proiecte au propus tinerii pasionati de IT.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- "Pe data de 19 septembrie, Ministerul Educatiei si Cercetarii a transmis, catre inspectoratele scolare judetene, o adresa prin care solicita ca toate unitatile de invatamant sa fie conectate la platformele digitale de invatare, puse la dispozitie de catre Google si Microsoft, pentru a facilita invatarea…

- Anunț de ultima ora facut de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Platforma unde se pot inscrie firmele care doresc sa obtina granturi in valoare totala de un miliard de euro a devenit operationala marti de la ora 10:00, conform Agerpres.Citește și: INCREDIBIL Guvernul a…