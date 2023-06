Cum funcționează ipocrizia corporatistă Ipocrizia corporatista seamana cu politica: aleșii spun una, fac alta, dar iși pastreaza o fața serioasa. Acele startup-uri de mare succes sau marile companii de tehnologie și-au numit angajații „familie” timp de decenii – pentru ca apoi sa concedieze aproape un sfert de milion dintre ei anul acesta. Practicile inșelatoare care implica afirmații nefondate, omiterea […] The post Cum funcționeaza ipocrizia corporatista first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

