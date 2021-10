Cum funcționează „integritatea tensională” (tensegrity)? Priviți cele doua obiecte de mai sus (in fapt e un obiect fotografiat din unghiuri diferite). Nu este nicio iluzie optica: cele doua structuri denumite in engleza „tensegrity” sunt in echilibru, deși componentele dure, bucațile de lemn, nu se ating unele de altele, fiind conectate prin intermediul unor lanțuri și a unui arc (care putea fi, de asemenea, un lanț). Pare ca sfideaza gravitația, la prima vedere... Cum poate funcționa o asemenea structura? Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PNL cedeaza și renunța la proiectul prin care diurnele transportatorilor din Romania erau asimilate veniturilor salariale și urmau sa fie impozitate chiar retroactiv. Mai multe saptamani, COTAR a atras atenția ca legea e un abuz, insa abia dupa un protest mamut, ținut la guvern, vocile transportatorilor…

- In plina pandemie de COVID, cu un Bucuresti intrat in scenariul rosu, PNL a organizat alegeri cu 5.000 de delegati la Romexpo. In timp ce numarul romanilor a fost limitat drastic la cateva sute in caz de concert, botez sau nunta, pentru PNL este posibila o adunare de 5.000 de delegati in spatiu inchis.…

- Liderul USR PLUS, Dan Barna, acuza un blat intre PNL și PSD in privința moțiunii de cenzura pe care partidul sau a depus-o impreuna cu AUR. Acesta este de parere ca moțiunea va fi blocata, cel mai probabil de „acest bloc solidar Florin Citu – Marcel Ciolacu, PNL – PSD”. Fostul vicepremier este convins…

- Fostul sediu al Asociatiei Industriasilor din Cluj, de la inceputul anilor 1900, arata absolut superb.A fost construit be baza planurilor arhitectului Friedrich Maetz (proiectantul și fantanei din Parcul Central / Setater) in 1883, in locul unei case renascentiste, demolate. Statuile, indepartate in…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, marti, ca simte o presiune impotriva sa, dar va face exact ce ii dicteaza constiinta si ceea ce crede ca este corect pentru justitie, relateaza Agerpres. Intrebat la RFI Romania daca simte ca exista o ofensiva impotriva sa, in contextul desfiintarii Sectiei…

- De cate ori nu ți s-a intamplat sa plangi in timp ce toci ceapa? Acesta este clar cel mai enervant lucru, iar asta pentru ca lacrimile vin adesea la pachet și cu dureri de ochi.De ce plangem cand taiem ceapa?Ceapa conține un compus chimic care se elibereaza in aer și ne face sa plangem.Cand o ceapa…

- Pentru ignoranți: in Romania, limba oficiala este limba romana. Mare vanzoleala in randul celor care nu recunosc Romania ca stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil in care limba romana are caracter oficial. Da, in Romania, limba romana are caracter oficial așa cum limba germana…

- Astazi vorbim despre o soluție smart in domeniul protecției sociale care a aparut din colaborarea dintre o autoritate publica locala și o companie privata, emitenta de beneficii extrasalariale și soluții pentru comunitați. Cele doua entitați au colaborat și au realizat un instrument smart - un voucher…