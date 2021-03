Cum funcţionează centrala cu gazeificare? Poti gasi centrale termice pe gaz ieftine, pentru orice buzunar Achizitionarea unei centrale termice necesita alocarea unei sume de bani considerabila motiv pentru care trebuie sa fii foarte atent la tipul de centrala termica pe care il achizitionezi. Aceasta trebuie sa raspunda tuturor nevoilor tale si sa aiba o durata de utilizare cat mai mare. Sa achizitionezi centrale termice pe gaz ieftine nu este o misiune foarte usor de realizat. Acest lucru nu inseamna ca pe piata nu exista si centrale pe lemne ieftine sau centrale pe peleti care pot… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

- Primarul Emil Boc a spus ca centralele de apartament polueaza și nu mai sunt acceptate. ”Am propus sa nu mai fie aprobate centrale termice de apartament și sa facem și o Hotarare de Consiliu local, dar pana atunci noi impunem la toate construcțiile de blocuri, adica mai mult de 6 apartamente, cerem…

- Un incendiu a izbucnit astazi, 10 martie 2021, in jurul orei 15:00la o anexa gospodareasca din localitatea Lancram, pompierii militari de la Garda de Intervenție Sebeș fiind trimiși pentru stingerea acestuia. „Garda de Intervenție Sebes intervine pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit…

- FOTO| INCENDIU in Lancram: Pompierii intervin la o anexa gospodareasca in care funcționeaza o centrala termica pe lemne Un incendiu a izbucnit astazi, 10 martie, in jurul orei 15:00 in localitatea Lancram, pompierii intervenind pentru stingerea sa. Potrivit primelor informații, Garda de Intervenție…

- Ministru Mediului, Tanczos Barna, vrea eliberare de autorizație de construcție in capitala doar pentru blocuri ce au prevazuta centrala termica la comun și nu individuala, de apartament. Motivația lui este nivelul ridicat de poluare din București precum și lipsa masurilor de reducere a poluarii. Ministrul…

- „In Bucuresti, de 20 de ani cel putin, nu s-a luat nicio masura prin care sa se reduca poluarea, nici pe poluarea industriala, nici pe poluarea casnica, adica din incalzire rezidentiala. Sunt din ce in ce mai multe centrale termice individuale din cauza faptului ca nu merge sistemul centralizat de incalzire.…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Zlatna pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit vineri seara in incinta unui operator economiv din orașul Zlatna. Din primele informații incendiul se manifesta la acoperisul unei…

- Aceasta practica a explodat in ultimii 10-15 ani, cand sistemele de termoficare vechi și-au dovedit ineficiența in fața regulilor economiei de piața, dar și a reglementarilor impuse de organismele europene in ceea ce privește combustibilul folosit și protecția mediului. Din acest punct de vedere, montarea…

- Compania E.ON Energie România va construi o centrala electrica pentru producatorul de îngrașaminte minerale Azomureș, în cadrul unui parteneriat în valoare de aproape 4 milioane de euro. Centrala va functiona cu abur rezidual si va avea în configuratia tehnica un generator…