Cum folosesti un set de gantere fara sa faci febra musculara ulterior?

Exercitiile fizice efectuate necorespunzator pot avea efecte nedorite asupra starii generale de sanatate, in special atunci cand se reia activitatea sportiva dupa o lunga perioada de pauza. Antrenamentele au cateva reguli de baza ce trebuie respectate pentru a evita intinderile, durerile sau inflamatiile de la nivelul muschilor, ligamentelor sau articulatiilor. Daca tocmai ti-ai achizitionat un