- Elevii pana in clasa a IV-a ar putea susține testele online cu „carțile deschise”. In cazul scenariului roșu din invațamantul primar. Conform ghidului școlar pentru clasele primare publicat de Ministerul Educației, elevii vor avea acces liber la surse de inspirație. Potrivit recomandarilor publicate…

- Un barbat din Abrud a fost sancționaț de polițiști dupa ce a fost depistat in timp ce transporta 12,6 metri cubi de material lemnos fara documente legale de proveniența și transport. Potrivit IPJ Alba, la data de 21 august 2020, in jurul orei 11,00, polițiștii din Bucium, in timp ce acționau pe 107…

- La data de 11 august 2020, in jurul orei 13.20, polițiștii rutieri din Cugir au oprit, pentru control, pe strada Raul Mic din Cugir, un autoturism, condus de un barbat, de 47 de ani, din comuna Popești, județul Bihor. La control, conducatorul auto a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritațile…

- Ziarul Unirea Pericole pe șoselele din Alba: Doi șoferi beți, depistați de polițiști in trafic. 0,86 mg/l, cea mai mare alcoolemie Polițiștii din Alba au depistat in trafic doi șoferi, in timp ce conduceau sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest au rezultat valori…

- Polițiștii din Campeni au confiscat 31 de metri cubi de material lemnos, in urma unui control in trafic. Era transportat fara documente legale. Potrivit IPJ Alba, la data de 8 iulie 2020, in jurul orei 23,50, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce acționau pe DN 75, pe raza localitații…

- Ziarul Unirea SCUTUL PADURII in Alba: 31 metri cubi de material lemnos CONFISCAȚI in urma unui control in trafic la Campeni Poliția Rurala Campeni a confiscat 31 de metri cubi de material lemnos. Aceștia au identificat un șofer care transporta 31 de metri cubi de material lemnos care nu deținea documente…

- In aceasta perioada, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava așteapta raspunsurile Consiliului Agenției Romane de Asigurare a Calitații in Invațamantul Superior vizand introducerea de noi programe de studiu. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, prorectorul USV Mihai Dimian a declarat ca unul…

- Ieri, 10 iunie 2020, politisti din cadrul Politiei Orașului Abrud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza orașului Abrud, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme care nu indeplinesc conditiile tehnice pentru…