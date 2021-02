Cum face Diana Șoșoacă să vorbească cu fanii, după ce i-a fost suspendat contul de Facebook Senatorul Diana Șoșoaca nu se lasa, dupa ce i-a fost blocat contul de Facebook. Avocata face live-uri pe contul soțului sau și le da, in continuare, sfaturi, fanilor, inclusiv despre masca de protecție, de ce nu o poarta și de ce nu are incredere in autoritați cu privire la masurile “abuzive” pandemice. In urma cu […] The post Cum face Diana Șoșoaca sa vorbeasca cu fanii, dupa ce i-a fost suspendat contul de Facebook appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Diana Șoșoaca s-a dus la Lupeni, acolo unde minerii continua protestele pentru neplata slariilor restante. Șoșoaca nu purta masca de protecție, dar a dat mana cu oamenii stranși la intrarea in subteran și s-a imbrațișat cu soțiile minerilor care plangeau cand au vazut-o. Zeci de rude ale minerilor…

- Stangaciile in comunicarea WhatsApp si sentimentul negativ din ce in ce mai accentuat al utilizatorilor fata de Facebook, au propulsat Telegram pe primul loc al aplicatiilor, dupa numarul de instalari, relateaza News.ro. De pe locul 9 in decembrie, controversa de amploare privind procesarea datelor…

- O fosta chelnerița din Iași a fost angajata la Administrația Bazinala de Apa Prut – Barlad, la departamentul care se ocupa de apararea inundațiilor, fara a avea o minima pregatire in domeniu, conform unei anchete a publicației Recorder.ro. Organizația de tineret a USR a postat pe Facebook un anunț …

- Cheltuielile cu toate pensiile speciale din Romania au crescut cu 60%, in perioada 2016 – 2020, in conditiile in care taxarea muncii pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana (UE), a scris pe Facebook, ministrul Economie, Claudiu Nasui. “Cum se face ca pentru unii sunt mereu…

- Vicepreședintele PNL Florin Roman, nu are incredere in liderii actuali ai partidului și anunța un an tensionat pentru partid. Florin Roman a scis, intr-o postare pe Facebook, ca „2021 este anul Congresului”, iar in partid este nevoie de lideri puternici și de „o improspatare a imaginii”. „2021 este…

- Guvernul condus de Florin Cițu s-a reunit, luni, intr-o ședința de acomodare, cu prezentarea unor proiecte ce vor fi discutate in ședința urmatoare de guvern, de miercuri, 29 decembrie. Florin Cițu le-a spus miniștrilor ca urmeaza sa discute in principal proiectele care țin de combaterea efectelor provocate…

- Un preot a postat pe contul sau de Facebook o decizie judecatoreasca recenta care stabilește ca ilegala limitarea libertaților religioase. Mai exact, este ilegal ca “Organizarea de sarbatori religioase este permisa numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau reședința in localitatea unde…

- Un tanar de 21 de ani din judetul Arad a fost obligat de politisti sa stearga un mesaj electoral postat pe o retea de socializare chiar in ziua votului, el acceptand si primind un avertisment. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Adina Aconstantinesei, a declarat ca…