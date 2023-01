Fostul luptator, aflat in prezent in arest, inca este prezent pe site-ul de videoclipuri personalizate Cameo, unde are un tarif de aproximativ 5.000 de euro. Fostul luptator britanic Andrew Tate, arestat in Romania cu acuzații de viol și trafic de persoane, continua sa incaseze venituri consistente din spațiul virtual, in ciuda faptului ca se afla dupa gratii. Astfel, conform presei din Anglia, Andrew Tate este prezent in continuare pe site-ul de videoclipuri personalizate Cameo, unde are un tarif de aproximativ 5.000 de euro. Citește și: Andrew Tate iși recunoaște faptele printr-o inregistrare…