- Decizia conducerii Academiei Romane de a retrage comunicatul de pe site-ul institutiei a fost luata ca urmare a hotararii de a prelua initiativa organizarii unei dezbateri Academia Romana a lansat in data de 27 august 2020 un comunicat de presa in care atragea atentia ca utilizarea pe termen lung a…

- Comunicatul in care Academia Romana isi exprima ingrijorarea fata de implementarea tehnologiei 5G in Romania, a fost inlaturat de pe site-ul institutiei, decizie care nu a apartinut Biroului de Comunicare, ci conducerii, a explicat un reprezentant. Contactat telefonic de News.ro, presedintele forului,…

- Academia Romana susține ca implementarea tehnologiei 5G fara o analiza concreta a riscurilor și vulnerabilitaților ar putea avea “consecințe grave” asupra sanatații. Vicepreședintele Academiei Romane, Victor Voicu, doctor in medicina, explica in direct in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX de ce instituția…

