Stiri pe aceeasi tema

- Ninge in continuu de ieri in judetul Valcea si s-a asternut un strat consistent de zapada. Cu toate acestea, autoritatile si drumarii s-au vazut depasiti de situatie si azi-noapte si in aceasta dimineata, de 23 martie: drumuri nationale pe care se circula cu dificultate sau deloc, din cauza utilajelor…

- Utilajele de deszapezire au intervenit vineri dimineața pe mai multe drumuri din județ, ca urmare a ninsorilor abundente din timpul nopții. Reprezentanții Consiliului Județean Alba au transmis ca nu au existat drumuri blocate sau localitații izolate. S-a intervenit pe drumurile din Munții Apuseni, dar…

- Incurajați de primavara care a venit doar calendaristic și de citeva zile insorite, șoferii care s-au grabit sa-și schimbe anvelopele de iarna cu cele de vara risca acum producerea de accidente și amenzi substanțiale. Temperaturile scazute sub norma perioadei in care ne aflam, dar și ninsorile…

- Trecerea de la anotimpul de iarna la primavara, cand temperaturile cresc simtitor, necesita o atentie minima pentru intretinerea automobilului, dar absolut necesara pentru buna functionare a acestuia.

- Iarna poate fi o perioada destul de dificila din punct de vedere al sanatatii, avand in vedere vremea rece si cazurile de gripa frecvente. Cu toate acestea, exista remedii naturale care pot intari sistemul imunitar si pot aduce beneficii vizibile pentru organism.

- Probabil nu mai exista o iarna la inceputul careia sa nu fie exclamat din partea locatarilor orașului acoperit brusc cu zapada, ca autoritatea competenta „iarași a fost surprinsa de iarna”. Din acest motiv am contactat firma Tega SA sa aflam cat de adevarata este aceasta afirmație, dar mai ales pentru…

- Capitala Rusiei, Moscova, este afectata de miercuri de cele mai mari ninsori cazute anul acesta, cu un strat de zapada de peste 20 de centimetri, fapt ce a ingreunat traficul auto si pietonal si a obligat serviciile de deszapezire ale Primariei sa lucreze la capacitate maxima pentru a curata strazile…

- Drumurile alunecoase sunt o provocare pentru orice sofer, de aceea, Libertatea.ro a cerut sfatul unui expert pentru a afla cum se conduce corect masina, iarna, pe zapada. Dublul campion national absolut de raliuri, Silviu Moraru, a explicat, in direct pe pagina de Facebook a Libertatea.ro, cum se conduce…