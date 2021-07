Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) s-au impacat in iunie 2021, la trei luni de la semnarea actelor de divorț. Perechea are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Oana și Marius formeaza un cuplu din anul 2013. Recent, Marius a dezvaluit cum o alinta pe vedeta in privat. Oana…

- De la inceputul anului 2021, Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu sunt in conflict. In vara anului 2019, Claudia s-a separat de fostul ei soț, Gabi Badalau, alaturi de care are doi fii, Gabriel și Nicholas. Din ianuarie 2021, Bianca și Gabi au fost intr-o relație pe parcursul careia s-au desparțit…

- Un nou scandal a izbucnit intre Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu. Celebra artista nu a avut mila deloc de controversatul designer. De ce fosta soție a lui Gabi Badalau nu o vrea pe blondina in preajma baieților ei, Nicholas și Gabriel. Care este motivul ei, de fapt. Bianca Dragușanu, desființata…

- De la inceputul anului 2021, intre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu exista un conflict aparent fara sfarșit. In vara anului 2019, Claudia s-a separat de fostul ei soț, Gabi Badalau, alaturi de care are doi fii, Gabriel și Nicholas. Din ianuarie 2021, Bianca și Gabi au fost intr-o relație pe parcursul…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au separat in vara anului 2019. In prezent, cuplul lupta in instanța pentru obținerea custodiei celor doi fii ai lor, Gabriel și Nicolas, care locuiesc acum in Agigea cu mama și cu bunica lor. Gabi Balalau a solicitat in instanța o expertiza psihiatrica a solistei,…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au separat in vara anului 2019. De atunci, fosta pereche lupta in instanța pentru obținerea custodiei fiilor lor, Gabriel și Nicolas. In prezent, baieții cuplului locuiesc in Agigea, alaturi de solista și de mama ei. Claudia Patrașcanu iubește din nou dupa divorțul…

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu lupta de aproape doi ani in instanța pentru custodia fiilor lor, Gabriel și Nicolas. Perechea s-a separat in vara anului 2019. In prezent, baieții cuplului locuiesc in Agigea, alaturi de mama și de bunica lor, mama Claudiei. Claudia Patrașcanu, despre Gabi Badalau:…