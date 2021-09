Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul suspendase, la final de martie, facilitatea prin care firmele platitoate de impozit pe profit puteau acorda anagajaților parinți 1.500 de lei pentru creșa sau gradinița. Practic, suspendarea era pâna la finalul anului. Situația a suparat multa lume atunci, mai ales ca premierul nu anunțase,…

- Grupul Stellantis a anuntat ca marca Lancia va deveni 100% electrica in 2026 la nivel global, iar Alfa Romeo va face acelasi lucru in 2027 pe principalele sale piete. Automobilele marca Alfa Romeo vor fi complet electrice in Europa, America de Nord si China, a precizat conducerea grupului Stellantis…

- Premierul Florin Cițu ii cere ministrului Transporturilor, Catalin Drula sa il demita pe directorul CFR SA, Ovidiu Vizante, spunand ca „daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa”. „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa”, este mesajul lui Florin Cițu, care, practic,…

- Tesla a livrat 201.250 de mașini in intreaga lume in al doilea trimestru, un record pentru producatorul de mașini electrice fondat de Elon Musk. In prezent, Tesla fabrica vehiculul utilitar sport model S sedan și X doar la fabrica sa din Fremont, California, și modelele mai mici 3 și Y acolo și la uzina…

- Proiectul pentru varianta de ocolire a orașului Timișoara a fost deblocat, anunța ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook. Acesta arata ca se lucreaza deja la proiectul care are in vedere Centura Timișoara Sud. „PROIECT DEBLOCAT INTEGRAL: CENTURA TIMIȘOARA SUD O veste buna pentru județul…

- Toata activitatea consta in distribuirea apei termale catre clienți. Cum tehnologia este in plina expansiune, practic activitatea companiei se rezuma la citirea apometrelor clienților. Și aici vorbim despre 6 hoteluri și 3 persoane fizice. Toate din Geoagiu Bai.Compania are doar trei angajați și tot…

