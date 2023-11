Cum este folosit greșit termenul „genocid” în războiul Israel-Hamas De cand a izbucnit razboiul din Israel, abunda acuzațiile de crima odioasa. Guvernele și cetațenii sunt ingroziți de victimele civile din bombardamentul Israelului și invazia Gaza, care este raspunsul acestuia la atacul Hamas asupra Israelului. Pe 10 octombrie, trimisul palestinian la ONU, Riyad Mansour, a descris acțiunile Israelului drept „nimic mai puțin decat genocid”. Iranul și Irakul au acuzat, de asemenea, Israelul, de genocid. Din punct de vedere politic, este clar de ce dușmanii Israelului ar trebui sa invoce crima odioasa. Dar acuzația a fost facuta și de țari care au fost de obicei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

