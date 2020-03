Cum este Dacia Spring, prima mașină electrică de la Mioveni Primul automobil electric produs sub marca DACIA va putea fi comandat incepand cu anul 2021. Mașina electrica Spring deschide un nou drum pentru DACIA și reprezinta un semnal pentru intreaga industrie auto, dat fiind ca modelele constructorului de la Mioveni sunt rezistente, fiabile și mai ales ieftine. Automobilele DACIA sunt apreciate pe intregul continente european, […] The post Cum este Dacia Spring, prima mașina electrica de la Mioveni appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

Sursa articol: pcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a publicat primele imagini cu modelul Dacia Spring, mașina 100% electrica a producatorului de la Mioveni! Conform Dacia, „versiunea de producție pentru Dacia Spring Electric va fi disponibila in prima jumatate a anului 2021, cu o autonomie ma mare de 200 de kilometri, ceea ce o face ideala pentru…

- SHOWCAR-UL DACIA SPRING: REVOLUȚIA ELECTRICA „BY DACIA” • Dacia Spring prefigureaza cea mai accesibila mașina 100% electrica din Europa. • Primul model de segment mini al gamei Dacia, cu 4 locuri incapatoare. • O oferta ideala atat pentru serviciile de mobilitate cat și pentru clienții particulari.…

- Dacia lanseaza azi primul sau model de mașina electrica: Dacia Spring. „Urbana, dinamica și gata sa iți electrizeze fiecare calatorie”. Dacia va lansa azi primul sau model de mașina electrica, compania postand ieri, in acest sens, un mesaj pe contul de Facebook, care anunța: „e-EV-oluția Dacia incepe…

- Dacia a publicat primele imagini cu modelul Dacia Spring, mașina 100% electrica a producatorului de la Mioveni! Dacia deschide un nou capitol al evoluției sale, abordand segmentul vehiculelor electrice! Dacia electrica este aici și se numește Spring (eng.: „primavara”), noteaza auto-bild.ro. ...

- Un prototip al primei mașini Dacia in totalitate electrica va fi prezentat la Salonul Auto de la Geneva, care se va desfașura pe 3 martie. Aceasta va fi finalizata intre anii 2021 și 2022,...

- Un oficial german al companiei Renault a negat posibilitatea apariției in Europa a modelului K-ZE, mașina electrica vinduta acum in China de Renault, sub marca Dacia, conform presei germane.Compania Renault intenționeaza sa lanseze Twingo electric in 2020, a spus compania. Observatorii se…

- In 2018, cu 700.798 de unitați vandute in total, Dacia inregistra cea mai buna performanța comerciala din istoria sa. In 2019, Automobile Dacia a mers cu vanzarile si mai sus. A vandut 736.570 de autoturisme, cu 35,772 mai multe fata de anul precedent‬. Dacia Logan a ramas cel mai bine vandut autoturism…

- Dacia va lansa mai întâi mașini hibride, fiind primul pas catre cele electrice, a spus într-o întâlnire cu presa, Christophe Dridi, șeful companiei. Presa franceza a scris ca Dacia va lansa în 2021 un SUV 100% electric ce putea costa 15.000 euro, dar compania nu a…