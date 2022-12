Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a așteptat cu sufletul la gura perioada sarbatorilor, fiind o adevarata impatimita a Craciunului. Luna decembrie este una speciala, deoarece are petrece atat de sarbatorile de iarna, cat și aniversarea fiicei ei. In acest an, Andreea Marin va ramane acasa de sarbatori.

- Deea șu Dinu Maxer formeaza de mai mulți ani unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au fost intotdeauna unul aproape de altul, indiferent de situație. Recent, artista a povestit despre o perioada mai puțin placuta din viața ei. Dupa mai multe investigații, Deea Maxer a aflat ca avea…