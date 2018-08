Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila a cerut publicului, in timpul unui concert, sa semneze petiția ”fara penali in funcții publice”. S-a intamplat sambata seara, la Europa FM – Live pe plaja. Aflat alaturi de trupa sa, Vama, Tudor Chirila a ținut un discurs realist și emoționant, despre ceea ce se intampla acum in Romania.…

- Funcționarii care cauzeaza ilegal pierderi unor firme primesc protecție suplimentara prin redefinirea abuzului in serviciu și eliminarea infracțiunii de neglijența in serviciu, prevazute de modificarile la Codul penal, adoptate de majoritatea parlamentara, se plang antreprenorii membri ai Asociației…

- Aproximativ 600 de persoane, in momentele de varf, au protestat miercuri in Piata Unirii din Cluj-Napoca, impotriva PSD si a guvernului. Manifestantii au scandat 'Demisia', 'Fara penali', 'Jos, Dragnea, jos, esti un mafiot', 'Justitie, nu coruptie', 'Uniti…

- Retailerii Lidl si Kaufland au anuntat ca vor renunta la articolele din plastic in perioada urmatoare in urma angajamentului de a reduce cu 20% consumul de plastic pana in 2025. Lidl va elimina articolele de unica folosinta din plastic, precum farfurii sau tacamuri, pana la sfarsitul acestui an. Masura…

- Presedintele Klaus Iohannis trage un semnal de alarma catre Guvernul Romaniei privind nivelul scazut de absorbție al fondurilor europene. De asemenea, șeful statului a pus o intrebare Executivului Dancila: " Mai aveți bani pentru pensii pana la sfarșitul anului?"

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut luni o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, in care a cerut Guvernului sa raspunsa la doua intrebari.Klaus Iohannis: "Guvernul si PSD trebuie sa raspunda public clar, documentat, la doua intrebari: ce aveti de gand cu Pilonul II de pensii, clar raspicat mai…

- El a dezmintit public astfel de informatii, citand in context articolul 278 din Codul penal, care se refera la comunicarea de informatii false ("Comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, cunoscand caracterul fals al acestora,…

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) isi exprima ingrijorarea fata de posibilele masuri de politica publica privind sistemul de economisire pentru pensie prin cei trei piloni si de lipsa de transparenta in care acestea sunt analizate si promovate si considera ca pensiile obligatorii administrate privat…