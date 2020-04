Stiri pe aceeasi tema

- Romania va testa pentru coronavirus și pacienții cu pneumonie sau „fara alta etiologie care sa explice pe deplin tabloul clinic”. Institutul Național de Sanatate Publica a extins, astazi, criteriile de testare și pentru acești pacienți. Ce inseamna caz suspect de coronavirus – cine poate fi testat,…

- Dana Rogoz mai are puțin și intra in luna a 8-a de sarcina, iar peste aproximativ o luna urmeaza sa nasca. Acum, actrița este in casa, acolo unde se autoizoleaza alaturi de familie. Cu toate astea, fiind insarcinata, vedeta trebuie sa mearga la spital, unde iși va face controalele necesare. Dana Rogoz…

- Doclandia.ro, cel mai mare spital virtual dezvoltat in Romania, ofera gratuit platforma sa tehnologica Guvernului Romaniei, in special Ministerului Sanatatii, pe perioada starii de urgenta, pentru a fi utilizata de catre toti medicii romani. "Sistemul de sanatate romanesc are nevoie urgent…

- Totul a inceput in ianuarie 1945, atunci cand liderul Partidului Comunist din Romania, Gheorghe Gheorghiu-Dej, este chemat la Moscova si impreuna cu Ana Pauker merg la Stalin, care le traseaza instructiuni clare pentru acapararea rapida a puterii din Romania, respectiv controlul ministerelor cheie si…

- Toate bune si frumoase, insa daca ne uitam pe aplicatia celor de la PlugShare si vedem ca in realitate avem doar 25 de statii de incarcare pentru masinile electrice de ultima generatie. Aici am scos din calcul statiile de incarcare alea de putere mica care sunt recomandate…

- Declaratia presedintelui Romaniei la finalul sedintei CSAT Președintele României, Klaus Iohannis. Foto: Agerpres. Am condus astazi sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, în care am avut o discuție aplicata cu autoritațile care au responsabilitați în domeniu cu…

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a afirmat ca social-democrații nu vor tergiversa calendarul de investire a Guvernului, iar partidul se va pregati de alegeri anticipate, cu toate ca un astfel de scrutin nu ar rezolva situația conflictuala de pe scena politica.„Nu un singur partid poate hotari…

- Reprezentantii clujeanului Marius Balo, inchis de 5 ani in China pentru o frauda de 80 de dolari, au trimis o inregistrare audio tulburatoare in care acesta povesteste ororile prin care a trecut. „Am trec prin umilinte si torturi de care mi-e doare sa-mi amintesc”, spune acesta. Marius Balo s-ar putea…