Cum e recomandat să staționezi în trafic: cu motorul oprit sau pornit. Modalitatea care te ajută să economisești Intr-o lume tot mai preocupata de problemele legate de mediu și de eficiența energetica, șoferii se confrunta cu dilema staționarii in trafic: cu motorul oprit sau pornit? Aceasta alegere nu este doar una practica, ci și o modalitate de a economisi resurse și de a reduce impactul asupra mediului. Descopera avantajele și dezavantajele fiecarei opțiuni, precum și modul in care poți face o alegere informata pentru a contribui la un mediu mai curat și pentru a economisi costuri. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

