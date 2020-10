Cum dispari din propria ta viață. Fenomenul bizar care a luat amploare în 2020 Un fenomen bizar care a luat o amploare incredibila anul acesta ingrijoreaza specialistii din intreaga lume. Este vorba despre “Jouhatsu” sau cum sa dispari din propria ta viata fara ca nimeni sa banuiasca ceva! “Jouhatsu” sau cum dispari din propria viata Un fenomen extrem de ciudat a aparut, in urma cu cativa ani, in Japonia. […] The post Cum dispari din propria ta viața. Fenomenul bizar care a luat amploare in 2020 appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din Japonia care s-au saturat de viata pe care o au, de partener, de familie sau de serviciu sunt ajutati de companii sa dispara. Fenomenul are si un nume: jouhatsu, care inseamna „evaporare”.

- In fiecare an, unele persoane decid sa se faca nevazute, abandonandu-si vietile, locurile de munca si familiile. In Japonia, o intreaga industrie s-a dezvoltat pentru a-i ajuta pe cei care vor sa dispara s-o faca fara sa lase urme.

