Performanțele uluitoare ale tanarului David Popovici la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma au dat naștere unei noi vedete in sportul romanesc și au generat așteptari foarte mari pentru Jocurile Olimpice care stau sa inceapa. Dupa trei medalii de aur și una de argint precum și trei recordul mondiale la juniori, David Popovici a ținut sa spuna, la intoarcerea in Romania, ca este un baiat care inoata repede, care are niște antrenori foarte buni, niște parinți foarte buni și niște oameni genial care il susțin. Din afirmația sa reiese ca dispune in țara de toate condițiile de pregatire,…