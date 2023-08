Cum combați efectele negative ale muncii de birou? Cu siguranța e mai ușor și mai confortabil sa ai un job de birou, decat sa muncești la camp sau in fabrica, așa cum faceau mulți dintre bunicii sau parinții de odinioara. Dar și munca de birou are efecte negative asupra sanatații, de la dureri de spate pana la obezitate și afecțiuni cardiovasculare. In acest articol poții afla cateva recomandari simple despre cum sa le combați. Stabilește o rutina de exerciții fizice Exercițiile fizice sunt esențiale pentru sanatatea noastra, mai ales atunci cand petrecem mult timp in fața calculatorului. Planificarea exercițiilor fizice inainte de programul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

