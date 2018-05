Stiri pe aceeasi tema

- O comisie a Congresului SUA va incepe investigarea implicarii ilegale și abuzive a Kleptocracy Unit – o structura globala anti-corupție, inființata in 2011, in cadrul Departamentului de Justiție -, intr-o serie de dosare anti-corupție din intreaga lume, inclusiv din Romania, arata fostul ofițer SRI,…

- Martie 2018 a fost a doua luna consecutiva in care Romania a avut cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4%, si in crestere fata de o rata anuala a inflatiei de 3,8% inregistrata in luna februarie, potrivit datelor publicate…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatoarea Dana Girbovan, a spus, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca Inalta Curte de Casație și Justiție a semnat un protocol cu Serviciul Roman de Informații (SRI).…

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din mass-media si de situatia de criza din sistemul sanitar, estimarile mergand spre atingerea pragului de 50 de miliarde de lei, se arata intr-o…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a lansat vineri un atac dure la adresa generalului (r) SRI Florian Coldea, dar și la adresa deputatului PNL Marilen Pirtea, care, din postura de rector al Universitatii de Vest din Timisoara, l-a invitat pe Coldea sa le predea stundetilor. “Mi se pare…

- Petru Bogdan Cojocaru, ministrul comunicatiilor si societatii informationale, a decis numirea lui Costin Tudor in funcția de director general al companiei Poșta Romana, potrivit unor surse guvernamentale. Decizia va fi validata luni, intr-o ședința a Consiliului de Administrație al companiei. Posta…

- Romania a cheltuit doar 1,80% din Produsul Intern Brut pentru cheltuieli de aparare in 2017, se arata intr-un raport publicat de NATO, pe data de 15 martie. Datele din acest raport sunt foarte relevante, in contextul in care toate pozițiile publice din ultimul an ale Ministerului Apararii Naționale,…

- Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a admis, duminica seara, intr-un interviu la postul B1Tv, ca a facut parte din “statul paralel”, deși a susținut ca tot ce a facut a facut “cu buna-credința”. Georgescu a mai spus ca, in opinia sa, anumite persoane trebuiau…