- Weekend nebun la Survivor Romania 2021. Certuri, tensiuni, reproșuri, consiliu de urgența și, in cele din urma, o eliminare. In ediția difuzata duminica seara, la Kanal D, Razboinicii au avut nominalizați trei baieți: Sorin, Starlin și Andrei. Dupa 4 luni, Starlin spune „adio” competiției din Republica…

- Roxana Ghița este impotriva lui Albert Oprea in competiție și pare ca și cine este de partea lui este, de asemenea, deloc bine vazut de aceasta. Este și cazul nou-venitei Maria Chițu, care nu s-a poziționat precis de vreo parte a echipei albastre, dar l-a consolat pe Albert in urma unor conflicte cu…

- Competiția Survivor se arata din ce in ce mai dificila. Se fac strategii in cadrul celor doua echipe, iar la consiliul de eliminare au ajuns sa fie propuși concurenți care sunt extrem de buni pe trasee. Eliminare din echipa Razboinicilor Vera Miron a parasit competiția dupa ce Albert Oprea a nominalizat-o.…

- O noua victorie și o noua recompensa! Faimoșii de la "Survivor Romania" sunt rasplatiți cu un concert in afara insulei unde au loc toate jocurile competiției. Totul dupa ce i-au invins pe Razboinici. Faimoșii au primit in echipa lor acum cateva zile forțe proaspete, pe Raluca Dumitru și pe Irisha, și…

- Surpriza uriașa pentru Razboinici in consiliul pentru eliminare de la „ Survivor Romani ”, in ediția de duminica seara. Albert Oprea este favoritul publicului din echipa Razboinicilor, pentru a treia saptamana la rand. De asemenea, Sindy ocupa locul doi in preferințele telespectatorilor și trimite…

- In ediția de sambata seara, 27 februarie, Faimoșii au aflat cine este in pericol de eliminare, dupa ce au pierdut in fața Razboinicilor jocul pentru imunitate. Faimoșii au nominalizat pentru eliminare o concurenta valoroasa la Survivor Romania ! Faimoșii au nominalizat-o pentru eliminare pe Elena Marin,…

- Lupta este din ce in ce mai stransa la Survivor Romania 2021! In ediția de vineri, 12 februarie, a emisiunii de la Kanal D, echipa Razboinicilor a avut parte de momente dificile, dupa ce membrii au fost nevoiți sa voteze un concurent spre eliminare. Faimoșii au reușit sa-i invinga pe Razboinici cu un…

- Editie emotionanta duminica seara, la Survivor Romania 2021, la Kanal D. Faimosii si Razboinicii s-au infruntat intr-un nou joc pentru comunicare, iar miza a fost uriasa: scrisori de la cei dragi, de acasa! Razboinicii au castigat si s-au bucurat, in lacrimi, de mesajele scrise ale persoanelor iubite.…