Bibi și Antonio Pican sunt iubiți de intreaga țara. Așadar, mare le-a fost bucuria fanilor atunci cand au aflat ca artistul și-a luat inima in dinți și a cerut-o in casatorie pe frumoasa lui iubita. Puțini știu insa cum au reacționat parinții cantareței atunci cand fiica ei a primit inelul de logodna. Iata ce detalii inedite despre nunta au dezvaluit indragostiții, in direct!