Cum au pierdut 3,5 milioane de lei primăriile din zona Piatra Neamț Scandalul din jurul compensațiilor pentru transportul public de calatori in zona Piatra Neamț continua. Dupa ce Troleibuzul a executat silit ADI Urbtrans pentru ca ca nu primit compensația, a venit randul asociației sa se indrepte cu o acțiune impotriva primariilor membre, care au refuzat plațile. Sumele sunt foarte mari și vor atarna greu pe bugetele și așa subțiri ale administrațiilor locale. https://mesagerulneamt.ro/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Video-2022-06-28-at-09.52.55.mp4 Problema transportului public de calatori nu este nici pe departe rezolvata. Din luna septembrie societatea… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

