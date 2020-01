Cum au petrecut vedetele de Revelion Cum au petrecut vedetele de Revelion Vedetele, dar si oamenii obisnuiti, nu pot sta prea mult departe de social media. Mai ales in noaptea dintre ani cand cu totii suntem tentati sa postam fotografii si urari pe Facebook si Instagram. La fel s-a intamplat si la Revelionul 2020. Iata ce au ales sa posteze vedetele pe retelele de socializare! Vezi aceasta postare pe Instagram Curati la suflet și in fapte, cu mintea limpede și zambet larg, cu bucuria fiecarui rasarit și mulțumirea fiecarei zile incheiate. Așa sa fim și sa pașim in anul care vine! Sanatate și dragoste! La mulți ani! O postare… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Ce vedete au petrecut Craciunul la caldura Temperaturile in Romania nu sunt atat de scazute pe cat ar fi normal in aceasta perioada a anului, dar este totusi frig. Asa se face ca, unele dintre vedetele autohtone, si-au impachetat cele mai cool haine de vara si costume de baie, s-au urcat in avion si…

- Cum au petrecut vedetele de Craciun Vedetele din Romania au petrecut Craciunul, in marea majoritate, alaturi de familie si de cei dragi. Iata ce fotografii au postat pe paginile lor de socializare si ce mesaje le-au transmis fanilor lor. Vezi aceasta postare pe Instagram Craciun Fericit! Va multumim…

- In luna septembrie, Consiliul Superior al Magistraturii a realizat un ghid care ii invața pe magistrați cum sa comunice pe rețelele de socializare. In ședința din data de 10 decembrie 2019, plenul CSM a aprobat Indrumarul de bune practici privind activitatea judecatorilor si procurorilor in spațiul…

- Sistemul integrat de administrare a serviciilor și primariei orașului, sanatate, educație, gospodaria locativ-comunala, transport, securitate, au fost doar cateva subiecte discutate de primarul de Chișinau Ion Ceban cu omologul sau de la Kiev, Vitali Kliciko. «Am petrecut o seara extraordinara…

- Edward Sanda a reacționat dupa ce, ieri, presa din Romania a scris ca formeaza un cuplu cu Cleopatra Stratan. Artistul a comentat zvonurile din presa alaturi de Amna, cu care a lansat piesa „In ochii lui”. Dupa ce a citit articolele din mediul online, cantareața l-a luat la intrebari pe Edward, care…

- Campania electorala se da pe toate fronturile. Politicienii iși folosesc paginile personale de Facebook, Instagram sau Twitter pentru a-și promova realizarile. Numarul de like-uri, de vizualizari, de distribuiri sau de comentarii le arata acestora cați oameni le apreciaza munca. La acest capitol,…

- O actrita din serialul pentru adolescenti „Rebelde” s-a casatorit. Cei doi s-au casatorit in acest weekend, iar acum au aparut și primele imagini de la eveniment. Dulce Maria, una dintre cele trei actrițe cu rol principal din serial și componenta a trupei RBD, i-a spus ”DA” producatorului Paco Alvarez.…

- Facebook ar putea testa, cum se intampla deja pe Instagram, ascunderea contorului de Like-uri și Reacții, astfel incat doar cel care a postat sa vada numarul exact. Ideea ar fi sa se reduca presiunea sociala și lupta dura pentru cat mai mule Like-uri. Facebook a confirmat intenția de a face testul,…