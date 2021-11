Cum au fost închiși vizitatorii Disneyland Shanghai în parcul tematic (VIDEO) Mii de vizitatori ai Disneyland Shanghai stateau la coada pentru a urca in roller-coaster și priveau artificiile de deasupra castelului Disney…Cand deodata, personalul a sigilat parcul de distracții! Oameni in costume Hazmat (n.r. – echipament de protecție individuala, ce protejeaza purtatorul de materiale periculoase) au patruns pe porți, pregatindu-se sa testeze pe toata lumea pentru Covid-19, inainte de a-i lasa sa plece. Procesul de testare a celor 34.000 de vizitatori s-a incheiat aproape de miezul nopții, mult dupa ce programul parcului s-a terminat. Toate rezultatele au fost negative, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

