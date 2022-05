Cum au distrus ucrainenii un pod strategic din Lugansk, folosind mine antitanc VIDEO

Ucrainenii au filmat o acțiune de distrugere a unui pod de cale ferata strategic in apropiere de orașul Siverodonețk, regiunea Lugansk, pentru a ingreuna inaintarea trupelor ruse. In imaginile postate pe rețelele sociale se vede cum soldații ucraineni incarca o mașina cu mine antitanc pe care le monteaza apoi sub podul de cale ferata. Explozia este filmata din drona și se vede efectul puternic asupra infrastructurii feroviare. Ukrainian forces mined and subsequently destroyed a bridge outside of Severodonetsk. Note the use of daisy chained TM-62 anti vehicular landmines. pic.twitter.com/gmkY7MNOOL…