Stiri pe aceeasi tema

- De ce Lili Sandu nu i-a taiat moțul fiului ei. Vedeta și Silviu Țolu au devenit parinți anul trecut, iar micuțul Thomas a implinit varsta de un an in vara acestui an, mai exact la data de 10 august. Cu toate acestea, micuțul nu a avut parte de taierea moțului, o tradiție extrem de cunoscuta […] The…

- Romania se situeaza pe ultimele locuri din Europa la capitolul campanie de vaccinare anti-coronavirus. In acest context, Florin Citu a fost intrebat, marti, la Parlament, cum se va implica in campania de vaccinare. ”Pe deoparte, mesajele sau ceea ce vedem in societate, toata lumea spune ca nu are incredere…

- Unul din patru romani recunoaște ca iși lasa copiii mai mici de 10 ani nesupravegheați in locuința, potrivit unui sondaj;Peste 100 de copii și-au pierdut viața in incendii la locuințe, in ultimii noua ani, iar majoritatea erau nesupravegheați la momentul producerii incidentului;In cei noua ani de parteneriat,…

- Peste 90% dintre cazurile de cancer de san sunt tratate cu succes daca sunt depistate la timp. Campania „Are nevoie de tine. Vorbește cu ea” se afla la a treia ediție și iși propune sa ajute femeile sa ințeleaga ca prevenția in cancerul de san incepe acasa. Primul pas in depistarea cancerului mamar…

- VIDEO| Florin Cițu s-a vaccinat cu a treia doza: „Am vazut ieri un protest cinic ieri in ziua cu cele mai multe infectari” Florin Cițu s-a vaccinat cu a treia doza: „Am vazut ieri un protest cinic ieri in ziua cu cele mai multe infectari” Prim-ministrul Florin Citu s-a vaccinat cu a treia doza, astazi,…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, a criticat dur demiterea secretarilor de stat USR PLUS de catre premierul Florin Cițu. De asemenea, Vlad Voiculescu a criticat dur și afirmațiile premierului potrivit carora USR PLUS prin negocierea cu AUR valideaza teoriile antivacciniste ale acestui partid.„Am…

- Sambata, pe 14 august, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfașurat o noua ediție a campaniei de „Prevenție și depistare a cancerului de col uterin”. De data aceasta, beneficiare ale controalelor medicale gratuite oferite de specialiștii in domeniu au fost femeile din comuna Jilava, care…