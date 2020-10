Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a landului german Brandenburg a respins cerinta legala ca pe listele de candidati ale partidelor, la alegerile regionale, sa figureze 50% femei, informeaza vineri dpa. Motivatia deciziei a fost ca legea respectiva restrange libertatea partidelor de a-si desemna candidatii si…

- Perechea Monica Niculescu/Nadia Kicenok (Romania/Ucraina) a fost eliminata, vineri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie Premier de la Ostrava, anunța news.ro.Niculescu si Kicenok au fost invinse de echipa Kirsten Flipkens/Demi Schuurs (Belgia/Olanda),…

- Decesele in masa ale vietuitoarelor marine de pe coastele peninsulei Kamceatka, in Extremul Orient rus, au fost cauzate de inflorirea unor alge toxice, a declarat vineri cel mai inalt responsabil pentru mediu din tara, potrivit DPA.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a confirmat vineri ca tara sa a efectuat un prim test al sistemului rus de aparare S-400 si a respins criticile americane in acest sens, informeaza AFP."Aceste teste, este adevarat, au fost efectuate si vor continua", a afirmat seful statului turc la…

- Decesele in masa ale vietuitoarelor marine de pe coastele peninsulei Kamceatka, in Extremul Orient rus, au fost cauzate de inflorirea unor alge toxice, a declarat vineri cel mai inalt responsabil pentru mediu din tara, potrivit DPA. "A fost vorba de toxicitatea algelor in aceasta perioada", a precizat…

- Decesele in masa din ultimele saptamani ale vietuitoarelor marine pe coastele peninsulei Kamceatka, in Extremul Orient rus, au cauze naturale si au fost provocate de microalge, conform primelor rezultate ale analizelor prezentate luni, relateaza AFP. "Sunt sigur ca ne confruntam cu un…

- Autoritatile ruse investigheaza un dezastru ecologic survenit pe coastele peninsulei Kamceatka, în Extremul Orient rus, dupa ce o contaminare a apei marii a provocat moartea a mii de moluste si alte animale marine, potrivit agentiei Interfax, citata de EFE, potrivit Agerpres.Mai multi surferi…

- Autoritatile ruse investigheaza un dezastru ecologic survenit pe coastele peninsulei Kamceatka, in Extremul Orient rus, dupa ce o contaminare a apei marii a provocat moartea a mii de moluste si alte animale marine, potrivit agentiei Interfax, citata de EFE. Mai multi surferi au fost primii care au observat…