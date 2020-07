Cum asiguri igiena mainilor la locul de munca Pe parcursul unei zilei, angajatii unei companii isi folosesc mainile pentru diverse sarcini, de la scrierea rapoartelor, la strangerea de mana cu un client sau atingerea unei usi. Toate aceste actiuni expun mainile la virusuri si bacterii periculoase, ceea ce poate duce la imbolnaviri.



Tinand cont ca 80% dintre infectii se transmit prin contactul mainilor, este crucial pentru companii sa implementeze strategii de igiena corespunzatoare, incluzand aici si dezinfectantii de maini.



Conform ultimelor statistici, 90% dintre angajatii din cladirile de birouri merg la serviciu chiar…

Sursa articol si foto: business24.ro

