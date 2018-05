Cum arăta verighetele pe care le poartă Meghan și Harry Harry și Meghan Markle sunt oficial soț și soție. Cei doi și-au jurat iubire veșnica in fața a milioane de oameni care i-au privit, fie din biserica St. Geroge de la Windsor, fie prin micile ecrane. Momentul juramintelor a fost emoționant și am avut ocazia sa vedem și cum arata bijiteriile pe care cei doi indragostiți le poarta. Reprezentanții familiei regale au dezvaluit detaliile. Sunt doua verighete speciale create de Cleave. Este o nunta regala, așa ca cei doi miri nu pot avea doua inele obișnuite, ci unele care spun o poveste. Verigheta lui Meghan a fost modelata dintr-o bucata de aur galben… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

