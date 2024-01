Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu se menține in forma cu ajutorul unei alimentații diverse, fara sala. Creatorului de moda ii plac preparatele din bucataria chinezeasca și evita sucurile cu acid și mancarurile care conțin grasime.Fostul manechin nu exagereaza nici cu fructele și semințele, care conțin zahar și, respectiv,…

- Am auzit cu toții deja tradiția de a manca struguri in noaptea dintre ani pentru a avea noroc și belșug anul ce urmeaza, insa de ce se mananca rodie in noaptea de Revelion? Iata de ce in anumite țari, tradiția spune sa consumi boabe de rodie in cea mai importanta noapte din an.In noaptea de Revelion…

- Fosta mare gimnasta Nadia Comaneci are un trup de invidiat la cei 62 de ani pe care i-a implinit de curand. Prima gimnasta care a fost notata cu 10 a dezvaluit in cadrul mai multor interviuri ce mananca pentru a se menține intr-o forma de zile mari.

- Nadia Comaneci, gimnasta de renume mondial, a dezvaluit in diverse interviuri cheia unei diete echilibrate care a susținut-o atat in cariera sa de atleta, cat și in viața de zi cu zi.Inceputul zileiZiua Nadiei incepe cu sucul proaspat stors de portocale, urmat de o ceașca de cafea cu puțin lapte, iaurt,…

- Cu mulți ani in urma, Andreea Raicu a devenit mama la distanța pentru micuța Maria. Ea a cunoscut-o pe fetița intr-un centru de plasament. Intalnirea a avut loc cu 15 ani in urma, intr-un ajun de Craciun, la Centrul Macrina, unde vedeta a mers pentru a imparți cadouri copiilor. Intre timp, fiica sa…

- La cei 74 de ani, Vera Wang are un look de adolescenta. Și in timp ce unii oameni cheltuiesc anual milioane de dolari pentru a-și menține tinerețea, creatoarea de moda spune ca mananca fast-food și gogoși și bea cocktailuri cu votca.

- Diana Bișinicu, in varsta de 38 de ani, dezvaluit secretul siluetei. Deși și-ar dori sa ajunga la sala de sport, artista spune ca timpul nu ii permite. Vedeta primește nenumarate complimente pe rețelele sociale, motiv pentru care a spus și secretul care o ajuta sa fie in forma fizica maxima zi de zi.„Nu…

- Cantareata de muzica populara cu un trup de invidiat. Vedeta a fost desfiintata chiar in emisiunea lui Catalin Maruța: „Rea si capricioasa” Cantareața de 36 de ani, cu trup de invidiat Este una dintre cele mai cunoscute cantarețe de muzica populara, invitata deseori sa interpreteze la evenimente private.…