Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța ați auzit de Carmen Chindriș, iar vara asta sigur ați dansat și pe piesele ei. Da, da, ”Doua perechi de ochelari de soare” sau ”Ziua-n care tu m-ai sarutat” sunt melodiile pe care artista virala le canta alaturi de Taraful Rudenilor, dar stați sa vedeți cum iși alege ea ținutele de scena.…

- Andreea Antonescu nu mai este o femeie singura, ci este intr-o relație. Iata cum a fost surprinsa artista cu barbatul misterios din viața ei. Aceasta și-a petrecut toata noaptea la petrecerea Elisabetei Vladescu in compania acestuia. Andreea Antonescu, primele imagini alaturi de noul iubit Andreea Antonescu…

- Dupa mai bine de un an in care nu a avut cantari, la fel ca toți artiștii, Theo Rose a inceput șirul evenimentelor vara aceasta, iar suprasolicitarea nu a intarziat sa apara. Cantareața a avut ochii in lacrimi cand le-a povestit fanilor prin ce trece.

- Este o zi importanta astazi pentru cunoscuta cantareața Theo Rose, asta deoarece chiar azi iși sarbatorește ziua de naștere. Urarile au inceput sa vina inca de la primele ore ale zilei pentru ea. Iata ce varsta implinește

- Chef Sorin Bontea este tare mandru de fiul sau Iulian. Cum arata tanarul de 24 de ani și ce profesie și-a ales. Nu, nu este vorba despre bucatarie. Ce pasiune extrem de periculoasa are tanarul Iulian. Fanilor nu le-a venit sa creada. Sorin Bontea, imagini in premiera cu fiul sau Chef Sorin Bontea nu…

- Oana Roman a impresionat o țara intreaga cu schimbarile frecvente din viața sa, astfel ca printre acestea se numara și stitul sanatos pe care l-a abordat in alimentația ei. Vedeta a slabit considerabil și a ținut sa impatașeasca cu fanii care este ritualul ei pentru a se menține in forma. Oana a dezvaluit…