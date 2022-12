Naționala de fotbal a Germaniei, campioana mondiala din 2014, a fost eliminata, joi, in faza grupelor de la Campionatul Mondial din Qatar. Tot in Grupa E, Japonia a invins Spania cu scorul de 2-1. Germania a invins in ultima etapa Costa Rica, scor 4-2, dar in urma victoriei niponilor in partida cu ibericii, nemții au fost eliminați. Japonia a incheiat grupa pe primul loc, cu 6 puncte, iar Spania s-a clasat pe doi, cu 4 puncte. Ambele echipe s-au calificat in optimile turneului final. Germania, locul 3 cu 4 puncte, si Costa Rica, locul 4 cu 3 puncte, au fost eliminate. Well, that was certainly…