O statuie din ceara a lui Meghan Markle, viitoarea soție a prințului Harry a fost prezentata oficial la Muzeul Madame Tussauds din Londra. Statuia din ceara dedicata lui Meghan Markle este imbracata intr-o rochie verde, asemanatoare cu cea pe care a purtat-o in ziua in care ea și prințul Harry și-au anunțat logodna , in noiembrie 2017. La mana poarta o copie a inelului de logodna a fostei actriței, conform hurriyetdailynews.com. Statuia lui Meghan este așezata langa cea a viitorului sau soț, care a fost creata pentru a marca aniversarea prințului Harry, cand acesta a implinit 30 de ani. Intre…