Cum arată Sorin Comșa după concursul de dat palme. Tânărul a fost desfigurat pentru 5000 de euro! Sorin Comșa a caștigat recent concursul de dat palme organizat de RXF, o promoție romaneasca de MMA. Imaginile cu tanarul din Alba-Iulia de 24 de ani, desfigurat de loviturile primite au devenit virale pe internet. Cand a fost intrebat despre reacția medicilor cand l-au vazut dupa concurs, Sorin a raspuns: „Ce sa spuna, frate, mama lucreaza la spital… Medicii vad tot timpul astfel de cazuri, nu va gandiți ca numai eu arat așa!”. Imediat dupa concurs acesta a avut nevoie de ingrijiri medicale de specialitate. Tanarul in varsta de 24 de ani s-a fotografiat la pat cu perfuzie pe braț, ținandu-și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Sorin Comșa a participat la un concurs mai puțin obișnuit. Tanarul a fost concurent și a și caștigat un concurs de dat palme. A plecat acasa cu marele premiu, dar și cu fața foarte afectata. Ce i-au spus medicii romanului desfigurat pentru 5.000 de euro și cum arata acum. Sorin Comșa, dupa ce a caștigat…

- Un concurs de dat palme organizat in Romania a facut inconjurul lumii, dupa ce caștigatorul marelui premiu a ieșit cu fața „șifonata” din competiție. Sorin Comșa a trezit controverse in mediul online, dar in același timp a fost apreciat de fanii sai, care i-au laudat rezistența. Deși va avea nevoie…

- Legendarul Conor McGregor l-a felicitat pe Sorin Comșa, campionul la dat palme din Alba Iulia. Ce i-a scris pe Twitter Conor McGregor, legendarul luptator irlandez de arte marțiale mixte și pugilist profesionist, a postat un comentariu pe Twitter, in legatura cu performanța lui Sorin Simion Comșa din…

- Sorin, un sportiv din Alba Iulia, a caștigat o competiție de dat palme, organizata de circuitul de lupte RXF. „Dupa 10 runde din ultimul meci din semifinala și o rezistenta de fier pe tot parcursul concursului, a reușit sa invinga Comsa Simion Sorin și sa caștige premiul cel mare, de 5000 de euro. Felicitari!…

- Sorin Comșa, un sportiv din Alba Iulia, a caștigat prima competiție de dat palme, organizata in Romania de circuitul de lupte RXF.Sorin Comșa l-a invins in finala pe Gorczyca Alexandru și a caștigat 5.000 de euro, dar prețul platit este uriaș. Ardeleanul are fața tumefiata, de parca a trecut printr-un…

