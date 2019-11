Cum arata sneakersii lansati de Adidas si Prada Dupa o buna perioada in care au anuntat cu fast aceasta colectie, brandurile Prada si Adidas se pregatesc sa lanseze, in sfarsit, primele doua modele de sneakersi in editie limitata. Vezi aceasta postare pe Instagram #Pradaforadidas @adidas @adidasoriginals. Coming soon. Link in bio. O postare distribuita de Prada (@prada) pe Nov 7, 2019 la 1:00 PST Primul model al colectiei Prada x Adidas este un remake al clasicilor Adidas Superstar, pantofi sport realizati de Prada in Italia. Confectionati din piele de cea mai buna calitate, sneakersii au…