- Maria Buza (51 de ani) este una dintre cele mai apreciate actrițe și artiste din țara noastra. Mereu cu zambetul pe buze, nu ai crede ca ar fi trecut vreodata printr-o astfel de drama. Maria Buza, la un pas de moarte in ziua in care a nascut Recent, invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea , actrița…

- Actorul Channing Tatum (39 de ani) și artista Jessie J (32 de ani) s-au desparțit … din nou. Miercuri, 20 octombrie, artista a dezvaluit in mediul online ca este singura. „Viața singura pe timp de pandemie este [emoji cu bolul de cristal]”. Ulterior, o sursa a dezvaluit pentru E! News ca perechea este…

- Jurnalista Adriana Stere (38 de ani) este insarcinata cu cel de-al cincilea copil. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, reporterul Pro TV a dezvaluit toate detaliile. Jurnalista Adriana Stere este insarcinata cu al cincilea copil „Tehnica și medicina ne-au sarit in ajutor cand natura a intarziat…

- Viviana Sposub (22 ani) a captat și mai mult atenția publicului de cand a decis sa participe la show-ul „Ferma”. Simpatica prezentatoare de televiziune s-a facut remarcata prin frumusețe și sinceritate in cadrul emisiunii, iar acum, de cand s-a cuplat cu fostul soț al Andreei Balan, George Burcea,…

- Marina Baboi revine pe pista, dupa mai bine de cinci luni de pauza! Vineri si sambata este programata Cupa Romaniei de seniori, la Stadionul ,,Iolanda Balas Sotter” din Capitala, competitie in care Marina va lua startul in probele de 100 si 200 de metri, curse pe care le-a castigat editia trecuta. Ultima…

- Printul Charles al Marii Britanii ii indeamna pe romani sa isi petreaca vacantele in Romania si sa descopere „bogatiile de necrezut” ale acesteia, afirmand, intr-un film realizat recent si prezentat marti la resedinta sa din localitatea covasneana Valea Zalanului, ca tara noastra este „admirabila” si…