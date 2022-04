Cum arată și cu ce se ocupă Cristina, sora lui Brigitte Pastramă. Cele două seamănă izbitor / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Mulți dintre fanii vedetei s-au intrebat cu ce se mai ocupa Majda. Emisiunea sa, de la Pro2, „Femeia alege” a fost scoasa din grila la doar cateva luni de la lansare. „Las lucrurile sa se intample”, spune vedeta intr-un interviu exclusiv pentru Impact. Majda Sandra Aboulumosha, frumușica mulatra din…

- Este sarbatoare mare in familia Andreei Esca! Celebra prezentatoare de știri s-a distrat de minune in weekend. Vedeta i-a organizat o petrecere aniversara soțului pe care cu siguranța nu o vor uita cei dragi. Familia s-a reunit la Paris, unde Alexandre Eram a fost alaturi de parinți, sora și cațiva…

- Mihaela Tatu s-a retras din televiziune in urma cu mulți ani, dupa ce a scris istorie cu emisiunea „De 3 x femeie”. Fosta prezentatoare TV a devenit trainer pentru vorbitul in public și pune voce pe niște povești pentru copii. A facut istorie in televiziunea, insa problemele de sanatate au determinat-o…

- Ioana Ignat este una dintre cele mai indragite și apreciate cantarețe de la noi din țara, insa puțini știu cum arata sora artistei, Magdalena. Vedeta provine dintr-o familie numeroasa, dar și talentata, asta deoarece și sora ei ii calca pe urme. Iata asemanarea izbitoare dintre cele doua!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Denisa Nechifor a oferit detalii despre cum o femeie iși poate da seama daca un barbat sta bine din punct de vedere financiar sau nu. Vedeta susține ca a acumulat destul de multa experiența de viața pentru a afla din primele minute. Ce detalii a oferit.

- Denisa Tanase, care a cunoscut succesul cu afacerea ei cu parfumuri, cu produse de infrumusețare, s-a mutat din Romania in Dubai. Vedeta și soțul ei, Mircea Branzei, au inchiriat acolo un apartament, chiar daca dețin acolo proprietați. Invitata in emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, Denisa Tanase a…

- Iulia Albu traiește o frumoasa poveste de iubire, dar totodata una cat se poate de discreta. Vedeta și Mike formeaza un cuplu de mai mult timp, insa iata cu se ocupa de fapt partenerul de viața al vedetei Antena Stars.

- Alexandra Stan s-a casatorit in mare secret, insa a divorțat dupa doar 5 luni de casnicie. Nu i-a fost ușor, insa artista a avut de invațat din aceasta experiența. Intr-un interviu pentru Revista VIVA! , Alexandra Stan a marturisit cum a reușit sa treaca peste desparțire. In urma cu aproximativ 4 luni,…