Stiri pe aceeasi tema

- Un demon al trecutului negreu bantuie societatea romaneasca de aproape un an de zile. Este vorba despre mirajul legionarismului – un amestec de conservatorism, tradiționalism, naționalism și ultraortodoxism, un cocktail dublat de respingerea valorilor occidentale și inlocuirea acestora cu tot felul…

- Adina Asavoaie a fost numita papușa de la Glina. Viața tinerei s-a schimbat complet dupa ce a impresionat o țara intreaga cu povestea ei. Visul fetiței de a deveni model internațional e aproape de a se indeplini. Fetița spunea in urma cu doi ani ca iși dorește sa devina vedeta, iar acum participa la…

- Astazi, credincioșii iși indreapta pașii catre biserica pentru a participa la slujba de Boboteaza și a duce acasa Agheasma Mare. Botezul Domnului sau Dumnezeiasca Aratare este un praznic imparatesc cu data fixa, respectiv 6 ianuarie. Pentru a afla mai multe despre semnificația acestei mari sarbatori,…

- Polițiștii gorjeni au confiscat luni mii de articole pirotehnice. Oamenii legii au desfașurat activitați de verificare a legalitații operațiunilor desfașurate de persoanele fizice și juridice cu articole pirotehnice, pe raza județului. Cu aceasta ocazie, polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi…

- Sophia Ayad, mama Ioanei Țiriac locuiește la Monte Carlo, o alta zona superba și luxoasa pe care tanara Ioana o viziteaza des și de unde posteaza alte imagini ce primesc mii de aprecieri, scrie realitateasportiva.net. Puteți vedea o GALERIE FOTO accesand URMATORUL LINK.

- In episodul doisprezece ”Jurnal de Chefi fara limite”, chef Florin Dumitrescu vorbește de intreaga echipa care se ocupa de emisiune ”Ceea ce facem noi aici, imi imaginez ca se duce intr-o extrema de cinematografie ca in Lord of the Rings sau Game of Thrones. Suntem vreo 200 de oameni” a explicat cheful.

- In primele 12 meciuri jucate in acest campionat, Farul a acumulat 18 puncte si ocupa pozitia a noua in clasament, "marinariildquo; avand insa un meci in minus. Farul Constanta sustine vineri, 29 octombrie, meciul din etapa a 14 a a Ligii 1, intalnind in deplasare, de la ora 20.30, FC Botosani.In clasament,…

- Actiune a jandarmilor si politistilor constanteniPolitistii si jandarmii constanteni organizeaza astazi o actiune de donare de sange si plasma, in cadrul campaniei Ministerului Afacerilor Interne "Pentru ca altii sa traiasca, doneaza plasma."Astazi se desfasoara o actiune a MAI care se numeste "Pentru…