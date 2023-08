Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Pavel Abraham, fost șef al Poliției Romane, a vorbit sambata la Antena 3 despre pedeapsa pe care ar putea sa o primeasc șoferul de 19 ani, drogat, care a izbit in plin opt turiști, la 2 Mai, dintre care doi au murit.„O sa va dezamagesc. Este adevarat ca a aparut o noua reglementare care…

- Antonio și Maria iși țin fanii la curent in ceea ce privește activitațile din viața lor de dupa competiția Mireasa. Recent, tinerii și-au surprins susținatorii cu apariția in culisele unei emisiuni populare.

- Noi schimbari printre vedetele de la Antena 1. Inca un veteran al trustului Intact producției a renunțat la contractul pe care il avea cu postul de televiziune și anunțat ca se retrage de pe micul ecran. Afla despre cine este vorba, din randurile de mai jos. Fanii emisiunii pe care o prezenta sperau…

- Gala in care se va desemna echipa caștigatoare a trofeului Te cunosc de undeva!, sezonul 19 și, implicit, a premiului de 15.000 de Euro este plina de scene uimitoare și emoționante. Iar Nicole Cherry și Juno vor fi protagoniștii unui astfel de moment, pen

- Dupa o semifinala ce le-a pus concurenților la grea incercare emoțiile și abilitațile culinare, s-a aflat cine sunt cei trei finaliști de la Chefi la Cuțite sezonul 11. Numele anunțate au marcat o premiera in istoria competiției de la Antena 1. Cei trei finaliști de la Chefi la Cuțite sezonul 11 Concurenții…

- Informația momentului in mass-media: Mihai Bendeac semneaza cu PRO TV, dupa plecarea cu scandal de la postul de televiziune Antena 1. Afla in randurile de mai jos in ce proiect se va implica actorul. Programul televizat ar urma sa apara pe micile ecrane in toamna anului 2023. Iata despre ce este vorba!…

- Chefi la cutite 12 iunie 2023. Ediția cu numarul 34 din sezonul 11 Chefi la cuțite, difuzata luni seara la Antena 1, a venit cu noi surprize si un moment inedit, surprins in platoul de filmare. Chiar inainte ca Gina Pistol sa anunțe proba, un musafir nepoftit a dat buzna printre concurenti, iar cu totii…

- Celebrul actor și muzician Johhny Depp schimba prefixul, pe 9 iunie, implinind varsta de 60 de ani. Cum superstarul a susținut un concert in Romania, chiar cu o zi inainte, impreuna cu trupa Hollywood Vampires, fanii i-au facut o surpriza.