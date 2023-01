Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai ingust oraș din lume se afla in China și este construit pe malurile abrupte ale raului Nanxi, care traverseaza un defileu in provincia Yunan din sud-estul țarii. Orașul Yanjin are doar 30 de metri lațime in cel mai ingust punct și 300 de metri in cel mai lat. Oamenilor le vine greu sa creada…

- Anual, pe data de 1 decembrie, este sarbatorita Ziua Naționala a Romaniei . Aceasta data a fost stabilita prin lege. Evenimentul marcheaza cel mai important moment din istoria romanilor. Ce sarbatorim de fapt pe 1 Decembrie? Evenimentul marcheaza cel mai important moment din istoria romanilor: Marea…

- Pe pagina de Facebook Esti din Iași, Laura Nica a strans mai multe legende legate de stanca aflata la confluența Bictricioarei cu Bistrița. Dominand zona, aceasta Este imposibil sa nu o vezi daca ajungi la Durau. Bucata de stanca, inalta de aproape 30 de metri. este marcata și cu o cruce in varf. Localnicii…

- Pe pagina de Facebook Esti din Iași, Laura Nica a strans mai multe legende legate de stanca aflata la confluența Bictricioarei cu Bistrița. Dominand zona, aceasta Este imposibil sa nu o vezi daca ajungi la Durau. Bucata de stanca, inalta de aproape 30 de metri. este marcata și cu o cruce in varf. Localnicii…

- CARAS-SEVERIN – Este dilema presedintelui Consiliului Judetean vizavi de faptul ca mai multe institutii din judet i-au tot cerut ajutorul financiar in ultimii doi ani. Subiectul a plecat de la intrebarea daca mai sprijina institutiile statului, gen Politia, ISU, cu achizitionarea de baza materiala!…

- Halloween este una dintre cele mai vechi sarbatori inca pastrate, in forma camuflata, profana, si in ziua de azi, ca de altfel si Craciunul, poate singurul care o intrece in popularitate si promovarea kitsch-ului ca substitut religios. Milioane de oameni celebreaza Halloween-ul cu costume, trick-or-treat…

- Intr-o ediție a emisiunii „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, de la Pro TV, Ruxi și Cristi Mitrea au fost surprinși de camerele de filmat sarutandu-se. Pe parcursul show-ului, ei au trecut de la conflicte și discuții aprinse la apropieri, iar acum, intr-un interviu pentru Click , Ruxi a facut dezvaluiri…

- Imigranții s-au batut in fața Serviciului pentru Imigrari din Cluj-Napoca, vineri dimineața, in jurul orei 9.30.Oamenii s-au luat la bataie dupa ce un grup s-a postat in fața aparatului de eliberare a bonurilor de ordine. ”Lumea era pe cale sa se bata pentru bonul cu numarul de la aparat. In doua…