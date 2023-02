Stiri pe aceeasi tema

- Dupa divorțul de Alina Sorescu, Alexandru Ciucu a preferat discreția și dovedește ca nici macar separarea de cea de-a doua soție nu il afecteaza prea mult. Creatorul de moda a fost surprins de curand de paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, in timp ce se afla la cumparaturi, intr-un…

- Olena Ponomarenko și micuța Milana se numara printre cele 14 victime ale tragediei de la Brovari , un oraș satelit al capitalei Kiev, a relatat site-ul postul ucrainean TSN . „Nașul surorii mele și-a pierdut soția și fiica cea mica, Milana, in acea gradinița peste care a picat elicopterul. Oleksandr…

- Anamaria Prodan (50 ani) și-a sarbatorit recent ziua de naștere, alaturi de prietenii apropiați și de familie. Impresara a fost insoțita de cei trei copii, Rebecca, Sarah și Laurențiu Reghecampf jr., care au stralucit și au fost și ei in centrul atenției la marele eveniment.Sarah Dumitrescu (22 ani),…

- Anamaria Prodan a organizat o petrecere grandioasa sarbatorind in avans implinirea varstei de 50 de ani intr-un local cu specific rustic, din Otopeni. Impresara adunat in jurul meselor sute de persoane, dar și unii dintre cei mai mari artiști din Romania. De la brațul sau nu au lipsit copiii sai, cele…

- Fiica cea mica a Anamariei Prodan, Sarah Dumitrescu, a spus ca i-ar fi greu sa iși vada mama cu un alt barbat, dupa ce impresara a divorțat de Laurențiu Reghecampf. Tanara a venit special in Romania pentru a fi alaturi de mama ei. Sarah este fiica Anamariei Prodan din casnicia cu Tibi Dumitrescu. Tanara…

- Dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan are sprijinul copiilor sale. Sarah Dumitrescu a venit in Romania pentru a-și susține mama in momentele dificile. In cadrul unui interviu, tanara a vorbit despre viața familiei sale, dupa ce mama sa și Laurențiu Reghecampf s-au separat.

- Alex Bodi, unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din showbiz-ul autohton, traverseaza o perioada dificila, caci fiica lui cea mica, Selena, a trecut recent printr-o operație. Iulia Salagean, fosta partenera de viața, i-a dat vestea trista, iar barbatul nu și-a mai putut stapani lacrimile.